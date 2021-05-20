انتحار امرأة عشرينية في صلاح الدين

2021/05/20 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

اعلن مصدر امني، اليوم الخميس، عن اقدام امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً، على الانتحار بواسطة شنق نفسها بحبل داخل منزلها في قضاء طوزخورماتو.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، انه "وفق التحقيقات فان المرأة اقدمت على الانتحار بسبب خلافات عائلية مع زوجها".

وشهدت العاصمة بغداد ثلاث حالات انتحار اليوم، في مناطق الراشدية والحبيبية والاعظمية.

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