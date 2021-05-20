الكاظمي ومكينزي يتفقان على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة

2021/05/20 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث مكينزي، اليوم الخميس، على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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