العراق يسجل حصيلة كبيرة من الإصابات الجديدة بفيروس

2021/05/20 | 17:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 1.15 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 4500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 20 آيار/مايو، وتضمن تسجيل أكثر من 4500 إصابة، و33 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5400 حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.3%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 72 ألف شخص، بينهم 464 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 16100 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 14 ألف شخص.

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