وضعت المسدس بيده وادعت انتحاره.. زوجة تقتل زوجها شمالي بغداد

2021/05/20 | 17:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، الخميس، بقيام زوجة بقتل زوجها بالرصاص شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر ان”خلافا عائليا نشب بين رجل وزوجته وتطور الى استخدام السلاح الخفيف “مسدس”، حيث قام الرجل بضرب زوجته بمنطقة الفخذ واصابتها”.واضاف، ان”الزوجة تمكنت من اخذ المسدس واطلاق النار على زوجها بمنطقة الظهر ومن ثم وضعت المسدس بيده وعندما حضرت الشرطة […]

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