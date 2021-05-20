بعد محاصرته من قبل داعش.. زعيم “بوكو حرام” يفشل بالانتحار

2021/05/20 | 18:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، أن زعيم جماعة “بوكو حرام” النيجيرية، أصيب بجروح خطرة جراء محاولة انتحار فاشلة، لتفادي أسره من قبل عناصر تنظيم داعش.ونقلت الوكالة عن مصدرين مقربين من أجهزة الاستخبارات، أن زعيم الحركة الموالية لتنظيم داعش، أبو بكر شكوي ورجاله تمت محاصرتهم يوم أمس الأربعاء، في معقلهم بغابة سامبيسا، بعد […]

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