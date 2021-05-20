نتائج ’مثيرة’ لاستطلاع عن تعامل العراقيين مع لقاحات كورونا

2021/05/20 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدث استطلاع أجرته مجموعة المستقلة للأبحاث، عن تعاطي المواطنين في العراق، مع لقاحات كورونا، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة ممن شملهم الاستطلاع لا يريدون تلقي اللقاح، لعدة أسباب.

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وتقول الدراسة التي نشر أجزاء منها رئيس المجموعة الباحث منقذ داغر، وتابعها "ناس" (20 أيار 2021) إن "أكثر من نصف العراقيين لايريدون تلقي لقاحات كورونا، وأن هناك حوالي ١٠٪ غير متأكدين".

وتضيف الدراسة، أنه "تباينت المحافظات العراقية في استعدادها للتلقيح، فكان أعلى معدل تقبل للقاح في أربيل بنسبة (٧٠٪)، وأعلى معدل رفض كان في النجف (٧٠٪)، أما بغداد فقد بلغ معدل الرفض فيها ٥٦٪".

وأشارت إلى أن "ثلثي الرافضين لأخذ اللقاح إما يعتقدون أن له آثار جانبية خطيرة، أو أنه غير آمن تماماً، وهذا يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهد التوعوي حول اللقاح ومدى أمانه".

وتلفت الدراسة، إلى "أهمية تلقيح مزيد من الأطباء وإظهار ذلك علناً، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الإقبال على التلقيح، وسيكون مفيد في هذا الاتجاه".

وتابعت، "من الطريف هنا أن الدراسة اشارت إلى أن تلقيح الاطباء يساعد- توعوياً ودعائياً- على تشجيع الناس للتلقيح بشكل أكبر من قيام رجال الدين أو السياسيين أو المشاهير بذلك".

العمر والحالة الزوجية

وتقول الدراسة، إن "أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة أن العمر والحالة الزوجية هما أكثر العوامل الشخصية المؤثرة في إقناع الشخص باللقاح، وكان من المفاجئ أن الدراسة لم تجد أي ارتباط بين مستوى التعليم أو مستوى الدخل أو حتى منطقة السكن (حضر/ ريف)وبين الاستعداد للتلقيح، فقط كون الشخص متزوج أو أكبر عمراً هما من يجعلانه أكثر رغبة في التلقيح".

وأضافت أن "هناك ارتباطا سلبيا بين ثقة المواطن بالدولة أو نظامها الصحي أو التعليمي، وبين التلقيح، فالناس الاقل ثقة بهذه المنظومات هم الأقل رغبةً في التلقيح، ولا تبدو هذه النتيجة مستغربة".

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