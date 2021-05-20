صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  588 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/20 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن تسجيل 588 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 485خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 588 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

485 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 41حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 49 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 63حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 86 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 74حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 101 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الثاني 9 حالات من خلال الرصد الوبائي

103 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

14حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها

6 حالات في الشعب

7حالات في منطقة الاعظمية

8 حالات في البلديات توزعت على محلاتها

7 حالات في منطقة بغداد جديدة

5 حالة في منطقة الزعفرانية

5 حالات في منطقة العبيدي

4 حالات في منطقة زيونه

4 حالات في منطقة الضباط

4 حالات في منطقة الامين

5 حالات في منطقة الغدير

4حالات في منطقة المدائن

3 حالات في منطقة الحسينية ومثلها في الطالبية .

وحالتين في كل من المناطق التالية / باب الشرقي / السيدية /الكفاح / مستشفى سعد الوتري / الكسره / حي الجهاد / المنصور / الدورة .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 157948توفي منهم 1693 للاسف فيما اكتسب الشفاء 150871 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5384”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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