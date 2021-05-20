الكاظمي يعلن الاتفاق مع قائد امريكي بشأن انسحاب التحالف من العراق

2021/05/20 | 18:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث مكينزي، اليوم الخميس على وضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والمضي بسحب القوات المقاتلة للتحالف الدولي.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن الأخير استقبل ماكينزي اليوم، "وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقة بين العراق وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي".

وأضاف، ان الجانبين تدارسا "تطورات الاوضاع الميدانية والتنسيق المشترك في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، لاسيما في ضوء التنامي الكبير في قدرات القوات العراقية".

وتابع البيان: "تم الإتفاق على عقد الجلسة الاولى للجنة الفنية المتخصصة، وذلك لوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والمضي بسحب القوات المقاتلة للتحالف الدولي من العراق".

وأشار إلى أن اللقاء ناقش "الأطر الاخرى للعلاقة الامنية بين البلدين، في مجالات التدريب والدعم اللوجستي وتبادل المعلومات بالشكل الذي يدعم قدرات المؤسسة العسكرية العراقية، بما يمكّنها من الوصول الى الاعتماد على نفسها في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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