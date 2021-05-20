تمهيداً لخروج القوات المقاتلة.. الكاظمي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

2021/05/20 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، مع قائد

القيادة المركزية الأمريكية الجنرال

كينيث مكينزي، على عقد أول اجتماع لخروج

القوات المقاتلة الأجنبية من البلاد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس

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