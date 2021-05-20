بيئة الجنوب: 2000 اصابة بالسرطان سنويا في البصرة بسبب الشعلات النفطية

2021/05/20 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت دائرة بيئة الجنوب، اليوم الخميس، عن تسجيل 2000 حالة اصابة بمرض السرطان في البصرة سنوياً بسبب الشعلات النفطية.

وقال مدير عام بيئة الجنوب وليد حميد في تصريح اوردته قناة العراقية الاخبارية الرسمية ،إن "الشعلات النفطية تطلق الكثير من الغازات السامة المستخرجة التي تؤدي لإصابات مباشرة بسرطان الرئة والانواع الاخرى منه".

وأضاف، "بحسب الاحصاءات الواردة من وزارة الصحة، فإنها تؤكد تسجيل 2000 حالة سنوياً بالسرطان في البصرة بسبب تلك الشعلات".

وأوضح، "لا يمكن السيطرة على تلوث الهواء ما لم تلتزم الشركات النفطية المستخرجة له بالمنظومات والضوابط البيئية والصحية المعتمدة"، داعيا "وزارة النفط والشركات الى مراعاة المعايير الصحية".

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