الرئيس الايراني يعبر عن ثقته برفع امريكا للعقوبات عن بلاده

2021/05/20 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عبر الرئيس الإيراني روحاني، اليوم الخميس، عن ثقته بان تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

وكانت امريكا قد انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قبل ثلاث سنوات ، في 2018 ، مما دفع إيران.

وقال الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء نقله التلفزيون الايراني، ان "المحادثات في فيينا تتعلق بقضايا ثانوية ، حيث وافقوا على رفع العقوبات عن قطاعي النفط والشحن في إيران وكذلك العقوبات عن البنك المركزي."

ورغم تصريح روحاني، الا ان مسؤول إيراني كبير اعلن لـ "برس تي في" بأن واشنطن لا تعتزم "رفع أي عقوبات بشكل كامل عن قطاعات النفط والبنوك والتمويل.

وتجري إيران والقوى العالمية السياسية محادثات منذ نيسان بشأن إحياء الاتفاق ، وقال المسؤول الأوروبي الذي يقود المناقشات يوم الأربعاء إنه واثق من التوصل إلى اتفاق، لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن النجاح ليس مضمونا وإن القضايا الصعبة للغاية لا تزال قائمة ، بينما ناقض مسؤول إيراني كبير الرئيس.

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