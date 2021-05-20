أطلقت من العراق أو سوريا.. نتانياهو يعرض

2021/05/20 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، أن الطائرة بدون طيار التي اعترضتها القوات الإسرائيلية قبل يومين فوق الحدود الإسرائيلية الأردنية "أطلقت من العراق أو سوريا".

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