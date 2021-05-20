2021/05/20 | 18:23 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وواشنطن تتفقان على سحب قوات التحالف الدولي المقاتلة من العراق وتدرسان الآلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/20 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وواشنطن تتفقان على سحب قوات التحالف الدولي المقاتلة من العراق وتدرسان الآلية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وواشنطن تتفقان على سحب قوات التحالف الدولي المقاتلة من العراق وتدرسان الآلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).