بتكوين تواصل الصعود بعد خسائر متواصلة

2021/05/20 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ خاص

عادت العملة الرقمية البتكوين، اليوم إلى الارتفاع، بعد تغريدة مفاجئة من اغنى رجل في العالم ايلون ماسك، الذي انقذ العملة الرقمية من الهبوط المتواصل.

كسبت البتكوين، اليوم الخميس، اكثر من 4290.8 دولارا، ليصل إلى 41،691 دولارا، خصوصا في ظل خسارة لسوق العملات وصل إلى اكثر من 350 مليار دولار بعد قرار ماسك بإيقاف التعامل مع البتكوين.

وجاء الارتفاع أيضا، إلى قيام شركة "مايكروستراتيجي" بشراء 229 وحدة من بتكوين بسعر اجمالي بلغ 10 ملايين دولار، مما أضاف إلى رهان "مايكل سايلور" على العملة الرقمية وسط الموجة الأخيرة من اضطرابات الأسعار.

كشفت شركة برمجيات المؤسسات المعروفة برهاناتها الصعودية على العملات المشفرة في بيان إفصاح يوم الثلاثاء أنَّها اشترت 229 وحدة "بتكوين" بمتوسط سعر يبلغ حوالي 43663 دولاراً للواحدة.

تمتلك "مايكروستراتيجي" حالياً ما يقرب من 92079 وحدة "بتكوين"، بقيمة 2.25 مليار دولار، بمتوسط 24450 دولاراً لكلِّ وحدة ، بحسب بيان الإفصاح.

قال "مايكل سايلور" يوم 18 مايو 2021 في تغريدة على موقع " تويتر": "بحلول اليوم أصبح رصيدنا أو مخزوننا 92079 وحدة بتكوين مقابل 2.251 مليار دولار، بسعر متوسط 24450 دولاراً لكل وحدة".

تعدُّ شركة "تايسونز كورنر"، ومقرّها في فرجينيا، ويديرها سايلور واحدة من الشركات القليلة التي تسجل "بتكوين" في بنود ميزانياتها العمومية.

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