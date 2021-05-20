2021/05/20 | 18:30 - المصدر: عين العراق

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الخميس 20 مايو 2021 | 06:05 مساءً

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مصرع 7 اشخاص بحادث مروع على طريق ناصرية-بغداد والمرور تشخص السبب

قرب مطعم كلكامش) اودى بحياة سبعة أشخاص (رحمهم الله برحمته الواسعة) اسباب الحادث: استدارة المركبة نوع يوكن إلى السايد الآخر دون وضوح الرؤيا الكافية له بسبب وقوف مركبة حمل في الجزرة الوسطية فقام سائق المركبة اليوكن بالاستدارة دون التأكد من خلو الشارع من المركبات وتفاجئ بمركبة ثالثة نوع تريلة مما ادى الى الاصطدام بها علماً أن سائق المركبة اليوكن قام بالاستدارة من مكان غير مخصص له.



نتمنى من جميع سائقي المركبات بالأستدارة من الاماكن المخصصة وبعد التأكد من خلو الطريق من المركبات .

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