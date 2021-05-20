تقارير أمريكية تحدثت عن إمكانية نقل طائرات اف 16 من قاعدة بلد الى كردستان

2021/05/20 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقرير نشرته مجلة فوربس الأميركية تحدث عن إمكانية نقل عدد من طائرات إف ستة عشر من قاعدة بلد إلى قواعد أو مطارات في مدينتي السليلمانية وأربيل بإقليم كردستان.

وأشار التقرير إلى أنه في حال تعذر ذلك يمكن نقل الطائرات العراقية إلى دول إقليمية من أجل استمرار عمليات الصيانة.

وأكد مسؤول عسكري عراقي إن اثنين وسبعين فنيا من طواقم شركة لوكهيد مارتن غادروا بالفعل في العاشر من مايو الجاري.

وجهزت الولايات المتحدة الأميركية العراق بـاربع وثلاثين طائرة إف ستة عشر ، وجميعها متمركزة في قاعدة بلد، وقامت بتدريب طيارين، فيما تؤمن العديد من الشركات الأميركية صيانتها.

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