قانون العفو العام الجديد في العراق

2021/05/20 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجري مجلس النواب حراكا لصياغة قانون العفو العام الجديد المزمع إصدارها قريبا مع التأكيد على عدم استثناء المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلا عن بقية القضايا الجنائية.

وبحسب مصادر في اللجنة القانونية النيابية فأنها اعدت مسودتين تنص على دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من مدة محكوميتهم مع استثناء الجرائم الجنائية من هذا العفو.

ورجحت المصادر أن يتوجه مجلس النواب لتشريع قوانين مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن ضمنها قانون العفو العام الجديد.

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