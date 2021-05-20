ضبط  حاويات تحتوي على دراجات نارية مستعملة مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي

2021/05/20 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هياة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط 6 حاويات تحتوي على دراجات نارية مستعملة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انه تم “ضبط ستة حاويات حجم 40 قدم تحتوي دراجات نارية مستعملة ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.

واوضح، “جاءت عملية الضبط بعد تشكيل لجنة من مركز كمرك ام قصر الشمالي ومديرية المنفذ وشرطة الكمارك، بعد أخذ موافقة قاضي التحقيق”.

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