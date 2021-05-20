تعريف كتاب

2021/05/20 | 18:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت عصر اليوم الخميس ا20/5/2021 وفي مكتبة اشتي في مجمع داون تاون بأربيل مراسم تعريف الكتاب المسرحي "استاتيكية الظلام" من تأليف الكاتب حمه سوار عزيز.

والكتاب يتضمن مواضيع نقدية وابحاث في مجال العمل المسرحي.

وتحدث الكاتب عن مؤلفه الذي تناول مجموعة انتقادات في مجال المسرح، وخاصة مشروع تقييم المسرح الكوردستاني، وتناول ٤٠ بابا في الكتاب

من دراسات وبحوث، وعن تاريخ المسرح العالمي ومراحله ومناهجه واتجاهاته، واهم شيء ما بحثه في الكتاب هي الارشفة التي يفتقدها الواقع الكوردستاني.

واضاف، لو اراد احد الطلاب الاكاديميين دراسة المسرح الكوردستاني لا اعتقد انهم سيحصلوا على ارشيف حتى لعدة سنوات بينما المسرح الاوروبي في العالم لديه ارشيف لعدة قرون محفوظة.

علاوة على ذلك الكتاب يحتوي على سير ذاتية للمسرحين والممثلين الكورد وكذلك تناول سيموغرافية المسرح الكوردي الذي يتناول الممثلين وازياء المسرح والاضواء والمكياج وجميع مايخص عرض المسرحية.

وفي ختام المحاضرة جرت مداخلات من قبل الحضور وقام المحاضر بالرد على تلك المداخلات.

PUKmedia زيد محمود/ اربيل

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