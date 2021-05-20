تسجيل 849 حالة شفاء و11 وفاة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/05/20 | 18:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تسجيل 849 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفايروس كورونا في عموم الاقليم.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "449"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (9096 فحصاً جديداً)

• (3031) اربيل

• (2235) السليمانية

• (2970) دهوك

• (61) حلبجة

• (607) كرميان

• (92) رابرين

2.



الاصابات: (649 اصابة جديدة)

• (147) اربيل

• (226) السليمانية

• (195) دهوك

• (8) حلبجة

• (63) كرميان

• (10) رابرين

3.



الشفاء: (849 حالة شفاء جديدة)

• (310) اربيل

• (210) السليمانية

• (266) دهوك

• (15) حلبجة

• (44) كرميان

• (4) رابرين

4.



الوفيات: (11 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (6) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (1) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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