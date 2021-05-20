برلماني يتهكم بالعراقيين المتوجهين لمناصرة فلسطين

2021/05/20 | 18:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تهكم عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، الخميس، من توجه عراقيين الى الحدود الاردنية لمناصرة فلسطين، مؤكدا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اصيب بالهلع والذعر.

وكتب الشبخ علي في تغريدة على تويتر، اليوم (20 ايار 2021)، انه "أمس بالليل لم ينم نتنياهو نومة هنية..



ليس حزنا على هروب إسماعيل هنية، بل بسبب توجه الميليشيات العراقية إلى إسرائيل".

واضاف، انه "بات يتگلب ويتگروط ويتچقلب ويتحرمس في فراشه ويدفر الليل كله بمرته!

ويتساءل:

بس أريد أشوف من يا دولة ذوله المخانيث راح يدخلون لإسرائيل"؟!

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