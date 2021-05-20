2021/05/20 | 18:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخمادها حريقاً اندلع بفعل فاعل في بستان وأراضٍ زراعية في محافظة بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن فرق الدفاع المدني في بابل، أخمدت حريقا اندلع في بستان وأراض زراعية شاسعة بمنطقة العزاوية شمال محافظة بابل".وأضافت، أن "مفارزنا في مركز المحتويات بإسناد من مركز القرية العصرية من السيطرة، تمكنت من الحادث وإخماد النيران المندلعة بعد محاصرتها وتطويقها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها ومن دون أية أضرار بشرية".ونوهت بأن "سبب الحادث، كان بفعل فاعل مجهول الهوية".

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