أردوغان: قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من اسطنبول

2021/05/20 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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قال الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، متحدثاً على التلفزيون التركي يوم الأربعاء ، إن قرار الاتحاد الأوروبي لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي إلى بورتو من اسطنبول كان قرارًا سياسيًا.

وأضاف "قبل عامين ، تم إبلاغنا بأن النهائي سيقام في تركيا ، لكن الأمور تغيرت بشكل مفاجئ عندما تأهل فريقان إنجليزيان للعب النهائي."

"لم نتمكن من الوصول إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة في غضون ذلك ، ولقد تم ممارسة الكثير من الضغط على هذه القضية".

كما شكا أردوغان من أن محادثات تركيا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والوزراء البريطانيين لم تسفر عن أي نتائج ،وأضاف أن اسطنبول وعُدت بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023.

حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي أنه تم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو من اسطنبول إلى بورتو للسماح للجماهير الإنجليزية بالسفر تحت قيود Covid-19 ، كان من المقرر إقامة المباراة النهائية في استاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول ، لكن تركيا وضعت على قائمة السفر البريطانية "القائمة الحمراء" ، مما يعني أنه لن يتمكن أي مشجع إنجليز من حضور المباراة ، ستقام الآن في ملعب بورتو دو دراجاو.

كانت هناك مناقشات حول نقل النهائي إلى ملعب ويمبلي بلندن ، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال إنه على الرغم من الجهود المضنية من جانب الاتحاد الانجليزي لكرة القدم والسلطات ، لم يكن من الممكن تحقيق الإعفاءات اللازمة من ترتيبات الحجر الصحي في المملكة المتحدة.

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