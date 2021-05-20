الفاعل مجهول .. الدفاع المدني: اخماد حريق التهم اراضي زراعية شاسعة في بابل

2021/05/20 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن اخماد حريق كبير التهم اراضي زراعية شاسعة في محافظة بابل، مبينة ان الحريق بفعل فاعل مجهول.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الاطفاء في بابل تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في بستان وأراضي زراعية شاسعة بمنطقة العزاوية شمال محافظة بابل".

واضافت ان "مفارز الاطفاء بمركز المحتويات بإسناد من مركز القرية العصرية تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بعد محاصرتها وتطويقها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها وبدون اي أضرار بشرية "، مشيرة الى ان "سبب الحادث فعل فاعل مجهول الهوية".

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