"كوفيد طويل الأمد".. الأعراض التي لا تذهب

2021/05/20 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوفيد طويل الأمد يصيب نحو ثلث المصابين بفيروس كورونا

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