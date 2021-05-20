هدوء على الحدود بين المغرب واسبانيا بعد مواجهات ليلية

2021/05/20 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنيدق (المغرب)-(أ ف ب) – عاد الهدوء إلى المنطقة الحدودية بين المغرب وجيب سبتة الإسباني الخميس بعد تدفق أعداد لم يسبق لها مثيل من المغاربة الساعين للهجرة وإعادة القسم الأكبر منهم، واندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الأمن المغربية، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.وبعد سلسلة من التصريحات المشحونة مع المغرب، رفعت مدريد […]

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