السيناتور ساندرز يسعى لمنع صفقة بيع أسلحة أميركية لإسرائيل

2021/05/20 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – قدّم السناتور الأميركي بيرني ساندرز الخميس مشروع قرار يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، بعد خطوة مماثلة لنواب ديموقراطيين تقدميين، لكنّ مع حظوظ نجاح ضئيلة للغاية.وتؤيد أغلبية كبيرة من الجمهوريين إسرائيل في المواجهة العسكرية الراهنة مع قطاع غزة.لكن الديموقراطيين أكثر انقساما، ما […]

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