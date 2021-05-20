منظمة الصحة العالمية: اللقاحات فعّالة ضد جميع نسخ كورونا

2021/05/20 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقنة وجرعات من لقاح “فايزر-بايونتيك” قي بروكسل في 14 كانون الثاني/يناير 2021 © ا ف ب/ارشيف كنزو تروبيار دُنْيا عالَم كَوْن (أ ف ب) – أكدت منظمة الصحة العالمية الخميس أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد “كل متحورات فيروس” كورونا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك “بحذر” في مواجهة كوفيد-19 […]

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