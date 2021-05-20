الكشف عن رقم 'صادم' لعدد الايزيديين المفقودين خلال حقبة داعش

2021/05/20 | 19:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف عضو مجلس النواب وممثل الكوتا الايزيدية صائب خدر عن وجود 2000 طفل وإمرأة في عداد المفقودين تم اختطافهم من قبل داعش في محافظة نينوى ولايزال مصيرهم مجهولا حتى الان.

وقال خدر في تصريح لـ NRT عربية اليوم، (20 ايار 2021)، إن "مخيم الهول في سوريا فيه الكثير من الايزيديين المختطفين من قبل داعش أبان فترة سيطرتها على محافظات عراقية وقبل أيام تم تحرير طفل قضى 7 سنوات في سجون داعش، ولايزال مصير الكثيرين مجهولا، وان الحكومة لم تبد أي جدية في هذا الملف".

وأضاف أن "الفقرة خامسة من المادة (5) في قانون الناجيات أشارت إلى أن المديرية العامة لشؤون الناجيات من واجباتها أن تبحث عن المختطفين من أبناء المكون الايزيدي نساء ورجالا وأطفالا داخل العراق وخارجه، كما أشار القانون في فقرة أخرى إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة على تأهيل العائدين من داعش من أجل إعادة دمجهم بالمجتمع".

وطالب ممثل الكوتا الايزيدية في البرلمان الاتحادي "الحكومة بأن تعمل بجدية في متابعة ملف المختطفات الايزيديات وتدعم المديرية العامة للناجيات والإسراع على تفعيل القانون وتوفير الأمور المناسبة لتنفيذه كونه سيعالج العديد من المشاكل بضمنها مسألة العائدين من تنظيم داعش من نساء او اطفال، وخصوصا معالجة موضوع المقابر الجماعية"، لافتا إلى ان "مافتح منها ماهو الا عدد بسيط".

وكان مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين، حسين القائدي، أعلن الثلاثاء الماضي، تحرير طفل مختطف يبلغ من العمر 16 عاما قضى 7 سنوات في سجون داعش، مبينا أن الطفل اردوان محسن من سكنة مجمع الوليد جنوب قضاء سنجار وتم خطفه عام 2014 من قبل داعش وسيتم إعادته إلى ذويه بأقرب وقت ممكن.

تحرر قبل أيام

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