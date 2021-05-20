اسرائيل تحمل العراق مسؤولية هذا الخرق

2021/05/20 | 19:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، العراق بإطلاق طائرة مسيرة مسلحة داخل اسرائيل عبر الحدود الاردنية.

وذكر المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عوفير جندلمان، اليوم (20 ايار 2004) أن "الطائرة المسيرة التي اعترضتها القوات الإسرائيلية قبل يومين فوق الحدود الإسرائيلية الأردنية أطلقت من العراق أو سوريا".

وقال جندلمان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، استقبل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، حيث عرض عليه "بقايا الطائرة الإيرانية بدون طيار التي أطلقت من العراق أو سوريا، واعترضت فوق الحدود الإسرائيلية الأردنية قبل عدة أيام".

وأضاف، أن نتانياهو أن أبلغ الوزير الألماني أن "الطرف الذي يقف وراء العديد من الأعمال العدوانية ضدنا هو إيران، هي لا تدعم تنظيم الجهاد الإسلامي في غزة وتموله فحسب، بل هي تزود أيضا حماس وحزب الله بالسلاح.



هي تزود التنظيمات الإرهابية بالبنى التحتية".

وأردف قائلا، انه "قبل عدة أيام أطلقت إيران طائرة مسيرة مسلحة إلى داخل إسرائيل من العراق أو من سوريا، حيث قواتنا اعترضتها على الحدود الإسرائيلية الأردنية، هذا يقول كل شيء عن الراعية الحقيقية للإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، ألا وهي إيران".

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