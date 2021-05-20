2021/05/20 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر منتخب العراق لكرة الصالات مباراته الأولى ضمن ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2021، أمام منتخب تايلاند، بنتيجة 2-7، وذلك ظهر اليوم الخميس، في مدينة خورفكان بالإمارات.

وتقدم المنتخب التايلاندي في الشوط الأول 2-1، ثم تراجع منتخب العراق وانهار في الشوط الثاني ليتسع الفارق وينتهي اللقاء بخسارته 2-7.

ورغم محاولات المدرب هيثم بعيوي بتصحيح أداء الفريق إلا أن المنتخب التايلاندي سيطر على المباراة بشكل كامل وفرض أسلوبه، أمام عجز لاعبو العراق.

وسيلتقي المنتخبان في الإياب يوم 25 من الشهر الجاري، في مدينة خورفكان الإماراتية أيضا، لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب العراق للصالات يخسر من تايلاند في ذهاب الملحق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب العراق للصالات يخسر من تايلاند في ذهاب الملحق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).