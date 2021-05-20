بيئة الجنوب: البصرة تسجل 2000 مصاب بالسرطان سنوياً بسبب الشعلات النفطية

2021/05/20 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة بيئة الجنوب، عن تسجيل ألفي مصاب بمرض السرطان في البصرة سنوياً بسبب الشعلات النفطية.

وقال مدير عام بيئة الجنوب وليد حميد في تصريح صحفي، إن الشعلات النفطية تطلق الكثير من الغازات السامة المستخرجة التي تؤدي لإصابات مباشرة بسرطان الرئة والانواع الأخرى منه، مضيفا أن الاحصاءات الواردة من وزارة الصحة، تؤكد تسجيل ألفي حالة سنوياً بالسرطان في البصرة بسبب تلك الشعلات.

وأوضح حميد انه لا يمكن السيطرة على تلوث الهواء ما لم تلتزم الشركات النفطية المستخرجة له بالمنظومات والضوابط البيئية والصحية المعتمدة، داعيا وزارة النفط والشركات الى مراعاة المعايير الصحية.

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