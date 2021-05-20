وفاة الفنان المصري سمير غانم جراء إصابته بفيروس كورونا

2021/05/20 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري البارز سمير غانم، الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

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