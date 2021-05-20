2021/05/20 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، عن خطة تأهيلية تشمل ثلاث مراحل لإعادة تأهيل 83 مصنعاً في عموم العراق.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مرتضى الصافي، في تصريح خاص لـ”امركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة تعلن ثلاث مراحل لتأهيل 83 مصنعاً في العراق المركز الخبري الوطني.

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