ساركوزي يمثل مجددا أمام المحكمة في قضية نفقات حملته الانتخابية

2021/05/20 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدى وصوله للمثول أمام المحكمة في باريس في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 © ا ف ب مارتان بورو باريس (أ ف ب) – بدأت في باريس الخميس جلسات المحاكمة للنظر بتهمة الإنفاق المفرط في حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية عام 2012 وسط تغيّب الرئيس الأسبق عن الحضور بعد شهر […]

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