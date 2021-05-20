بعد وفاة سمير غانم.. تدهور الحالة الصحية لفنانة مصرية

2021/05/20 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر طبي في المستشفى الخاص، الذي كان يعالج فيه الفنان سمير غانم، أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من فشل رئوي حاد.

وقال المصدر وفق صحيفة الوطن المصرية إن الفنان سمير غانم توفي نتيجة إصابته ب‍فيروس كورونا، في الوقت الذي أدى لتفاقم مرض الكلى الذي كان مصابا به، فسبب فشلاً كلوياً كاملاً.

وفيما يخص حالة الفنانة دلال عبد العزيز، قال المصدر، إنها تعاني من فشل رئوي، وأن حالتها الصحية غير مستقرة في الوقت الذي توضع فيه على جهاز تنفس صناعي.

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