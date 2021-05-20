2021/05/20 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وضحت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، ملابسات حادث الطائرة القادمة من دبي.وقالت سلطة الطيران في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” “تود سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح للرأي العام حول ملابسات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح ملابسات حادث الطائرة العراقية القادمة من دبي المركز الخبري الوطني.

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