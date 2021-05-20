كروس: حكم مباراة إشبيلية حرمنا من الصدارة

2021/05/20 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال توني كروس لاعب ريال مدريد، خلال البث الصوتي المعتاد له مع شقيقه فيليكس، إنه “غاضب” من مارتينيز مونيرا حكم مواجهة إشبيلية التي -في رأيه- كانت حاسمة وكانت ستمنحهم لقب الليجا في حال الفوز بها، لكنها انتهت بتعادل مثير 2-2.

وقال لاعب وسط الميرينجي خلال حديثه مع شقيقه “لقد كانت مباراة حاسمة، كان من الممكن أن نتصدر الترتيب، لعبنا بشكل جيد وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز.



هذا يجعل قبول الأمور أكثر صعوبة.



هذه تعد من المرات النادرة التي أعلن فيها عدم اتفاقي مع قرارات الحكام ولكن كان على القيام بذلك هذه المرة”.

وأضاف كروس “الأمر يكون صعبا عندما تشعر أنهم يؤذونك في مباراة حاسمة.



الكرة التي احتسبوها ضدنا لم تكن ركلة جزاء.



أولا كان اللاعب مستلقيا على الأرض وارتطمت الكرة بكتفه.



بغض النظر عما سيحدث في الجولة الأخيرة ولكن هذا شيء يجعلك غاضبا”.

وطالب اللاعب رأي شقيقه المحايد حول هذا الأمر، حيث قال أولا “إذا كنت غاضبا فأنا أيضا غاضب” ثم أوضح أن تلك الكرة لم تكن ركلة جزاء وكان واضحا أيضا أن المدرب زين الدين زيدان، الذي لا يعلق أبدا على القرارات التحكيمية، طالب بتفسيرات حول تلك اللعبة.

يذكر أن كروس سيغيب عن المواجهة الأخيرة المرتقبة للفريق الملكي في الليجا أمام فياريال يوم السبت المقبل بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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