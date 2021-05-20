الفيفا: هل نشاهد صلاح يسجل مجددا في الأولمبياد؟

2021/05/20 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثنى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، برسالة خاصة، مساء اليوم الخميس.

وفي الوقت الذي لم يتبين فيه بعد، موقف صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو المقبلة، حفز الفيفا النجم المصري، وذكّره بمشاركته في دورة 2012 في لندن.

وقال الفيفا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “3 أهداف رائعة سجلها محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة في مشاركته الأولى بالألعاب الأولمبية في لندن 2012”.

وتساءل: “هل يسجل صلاح مجددا في طوكيو؟”.

ولم يرد نادي ليفربول على طلب اتحاد الكرة المصري بشأن ضم صلاح لقائمة المنتخب الأولمبي المصري المشاركة في طوكيو.

وكان صلاح قد سجل 3 أهداف في أولمبياد لندن 2012، في شباك البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروسيا.

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