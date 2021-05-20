2021/05/20 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

اكدت اللجنة المالية النيابية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، ان الغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين، مرهون بتنفيذ بنود موازنة 2021، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن هنالك وفداً من الإقليم سيزور بغداد قريباً لتنفيذ الموازنة وتوزيع رواتب الموظفين دون استقطاع.

وقال رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان زياد جبار في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الذين يستلمون الرواتب في الاقليم هم مليون ومائتا ألف"، مبيناً أنه "ليس جميع الذين يستلمون الرواتب في الاقليم موظفين".

وأضاف، أن "توزيع رواتب موظفي الاقليم بدون استقطاع، مرتبط بتنفيذ موازنة 2021"، مؤكداً أن "وفداً من الاقليم سيزور بغداد خلال الايام المقبلة لحل هذا الموضوع".

من جهته أوضح الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "إلغاء استقطاع مبالغ من الرواتب الموزعة في الاقليم مرتبط بتنفيذ الاتفاق بين بغداد وأربيل"، مبيناً أن "حكومة الاقليم تنتظر الحكومة العراقية لكي ترسل حصة الاقليم من الموازنة، ولكن بغداد لم ترسل أية اموال لحد الآن".

ولفت إلى أن "الرواتب توزع بناءً على كمية الاموال المرسلة من بغداد"، منوهاً بأن "رئيس حكومة الاقليم أكد في عدة مناسبات أن الاولوية هي توزيع رواتب الموظفين".

وأشار إلى أن "حكومة الاقليم شفافة جدا بالتعامل مع أرقام وعدد الموظفين ولا توجد أي امور يخفيها الاقليم على أحد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهو شرط الغاء الاستقطاع من رواتب موظفي الاقليم.. مالية برلمان الاقليم توضح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهو شرط الغاء الاستقطاع من رواتب موظفي الاقليم.. مالية برلمان الاقليم توضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).