لجنة المغتربين تنجز أوراق اللاعب زيدان إقبال

2021/05/20 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنةُ المغتربين في الهيأة التطبيعية، اليوم الخميس، عن انجاز جميع الأوراق الثبوتية للاعب مانشستر يونايتد الانكليزي زيدان إقبال، الذي ينحدر من اصول عراقية.

وقالَ عضو اللجنة، زيد الزيدي، إن "إكمال أوراق اللاعب مرت بأربع مراحل نصفها كان في محافظة الناصرية التي تنحدر منها والدة اللاعب، حيث حصل زيدان اقبال على الجنسية العراقية عن طريقها، حيث نجحنا اليوم في إتمام المرحلة الأخيرة بعد تسلم اللاعب لجواز سفره العراقي".

وأشارَ الى، ان "التعاون المثمر الذي قدم من الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والخارجية ساهم في انجاز الأوراق الثبوتية للاعب، مشيرا الى، ان "صاحب الـ١٨ ربيعاً أصبح الآن متاحاً بشكل رسمي لتمثيل المنتخبات الوطنية العراقية".

واختتمَ عضو لجنة المغتربين، زيد الزيدي، حديثه بالقول، ان "اللاعب وقع عقداً احترافياً مع رديف مانشستر يونايتد، ويعد من المواهب التي جذبت العديد من المتخصصين ووسائل الإعلام في بريطانيا والذين أبدوا إعجابهم بقدراته الفنية".

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