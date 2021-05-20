2021/05/20 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على 5 أوكار لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متعددة بكركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “القوات الأمنية ضمن قاطع المقر المتقدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 5 أوكار لإرهابيي داعش في كركوك المركز الخبري الوطني.

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