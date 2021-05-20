2021/05/20 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على 5 أوكار لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متعددة بكركوك.
وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “القوات الأمنية ضمن قاطع المقر المتقدم […]
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وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “القوات الأمنية ضمن قاطع المقر المتقدم […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 5 أوكار لإرهابيي داعش في كركوك المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 5 أوكار لإرهابيي داعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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