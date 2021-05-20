الموارد المائية تحدد موعد تحسن مناسيب نهري دجلة والفرات

2021/05/20 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الموارد المائية، موعد تحسن مناسيب نهري دجلة والفرات، وفيما أكدت أن انخفاض مناسيبهما لا يشكل خطراً، أشارت إلى أن محافظة ديالى من أكثر المحافظات تضرراً من شح المياه.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن “وزارة الموارد المائية تدير ملف المياه والاطلاقات المائية من السدود وفق خطة مدروسة”، مبينا أن “انخفاض مناسيب […]

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