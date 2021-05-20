2021/05/20 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفة تتفحص في 2 نيسان/أبريل 2021 البراميل التي نقعت فيها اسماك الأنشوجة بمحلول ملحي في نفق عسكري سابق في لابينوت-فوشا (ألبانيا× © ا ف ب جنت شكولاكو لابينوت-فوشا (ألبانيا) (أ ف ب) – تتكدس أسماك الأنشوجة المنقوعة في محلول خاص داخل الأنفاق التي حفرها الديكتاتور الألباني الراحل أنور خوجة في الجبال بهدف تخزين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنفاق الديكتاتور في الجبل الألباني… مصانع تعليب أسماك بدلاً من الأسلحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنفاق الديكتاتور في الجبل الألباني… مصانع تعليب أسماك بدلاً من الأسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).