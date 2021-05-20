 انفصال أكبر جبل جليد في العالم  

2021/05/20 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها وكالة الفضاء الاوروبية تظهر جبل الجليد “إيه-76” في 9 آذار/مارس 2021 قبل انفصاله عن جرف “رون” الجليدي في انتركتيكا © وكالة الفضاء الاوروبية/ا ف ب/ارشيف باريس (أ ف ب) – انفصل أكبر جبل جليد في العالم، بمساحة تفوق 4300 كيلومتر مربع، عن جرف رون الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، في ظاهرة […]

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