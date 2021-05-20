تركيا تطلب ستين مليون جرعة من لقاح فايزر.. وتعلن عن عدد مُتلقي التلقيح

2021/05/20 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة-(أ ف ب) – طلبت تركيا التي تواجه نقصا في اللقاحات المضادة لكوفيد-19، 60 مليون جرعة إضافية من تلك الخاصة بشركة فايزر/بايونتيك لتعزيز حملة التطعيم قبل افتتاح الموسم السياحي.وقال المختبر الألماني بايونتيك في بيان إن الاتفاق مع وزارة الصحة التركية يغطّي شراء 60 مليون جرعة، مع إبقاء الباب مفتوحاً ل30 مليون جرعة إضافية.[…]

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