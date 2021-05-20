التطبيعية تنجز الأوراق الثبوتية للاعب مانشستر يونايتد زيدان إقبال

2021/05/20 | 20:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت لجنةُ المغتربين في الهيئة التطبيعية، اليوم الخميس، انجاز الأوراق الثبوتية للاعب مانشستر يونايتد (زيدان إقبال).

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وقالَ عضو اللجنة، زيد الزيدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 أيار 2021) إنه "تم إكمال أوراق اللاعب، التي مرت بأربع مراحل نصفها كان في محافظة الناصرية التي تنحدر منها والدة اللاعب، حيث حصل زيدان اقبال على الجنسية العراقية عن طريقها".

وأضافَ الزيدي، "نجحنا اليوم في إتمام المرحلة الأخيرة بعد تسلم اللاعب لجواز سفره العراقي".

وأشار الى أن "التعاون المثمر الذي قدم من الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والخارجية ساهم في انجاز الأوراق الثبوتية للاعب"، مؤكداً أن صاحب الـ١٨ ربيعاً أصبح الآن متاحاً بشكل رسمي لتمثيل المنتخبات الوطنية العراقية".

وتابع، أن "اللاعب وقع عقداً احترافياً مع رديف مانشستر يونايتد، ويعد من المواهب التي جذبت العديد من المتخصصين ووسائل الإعلام في بريطانيا والذين أبدوا إعجابهم بقدراته الفنية، ونعول على اللاعب زيدان اقبال بأن يشكل إضافة نوعية للمنتخبات العراقية مستقبلاً".

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