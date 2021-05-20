2021/05/20 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/المركز الخبري الوطني أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، انتحار فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً بمنطقة الفجر في المحافظة.وقالت شرطة المحافظة لـ”المركز الخبري الوطني” إن “الفتاة المنتحرة من مواليد العام 2010 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار مراهقة من سكنة الفجر بذي قار لسبب “غريب” المركز الخبري الوطني.

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