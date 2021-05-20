إسبانية تزيد في اهانتها وتحديها للنظام المغربي - سعيد الوجاني

2021/05/20 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بعد احتجاجات النظام المغربي على تواجد إبراهيم غالي بإسبانية ، وعلى الموقف المتشدد للدولة الاسبانية بخصوص معارضتها الصريحة لمغربية الصحراء ..



وهي احتجاجات كانت عبارة صيحة في واد ..



وبعد الخرجة الغير موفقة لمصطفى الرميد الذي اعترف فيها بالابتزاز الذي اضر بسمعة النظام المغربي الذي يعاني العزلة الدولية والعزلة الداخلية ، وأعطى حلوى مجانية لتتدخل بروكسيل عن طريق المفوضية الاوربية ، أي الاتحاد الأوربي ......





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