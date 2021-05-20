شرطة بغداد تكشف عن ملابسات جريمة قتل امرأة لزوجها بُلغ أنها حالة انتحار

2021/05/20 | 20:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، عن ملابسات جريمة قتل امرأة لزوجها بُلغ إنها حالة انتحار.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد حصول جريمة قتل غامضة ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الراشدية كان التبليغ الاولي للحادث على أنه انتحار ووجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وللشك الحاصل في الحادث وجه بضرورة التعمق بالتحقيق ولوجود اسباب تدعو الى الريبة والشك تخص طريقة استخدام سلاح الجريمة ومكان الاطلاقة".وأضافت أنه "تم إعادة الكشف على الجثة من قبل محققي قيادة شرطة بغداد حيث تم التوصل الى أن المجني عليه تم قتله ولم يكن حادث انتحار وبالفعل دارت الشكوك حول زوجته التي تمت مواجهتها بالأدلة".ولفتت إلى أن "الزوجة اعترفت صراحة بقيامها بقتل زوجها التي هي الزوجة السادسة له لأسباب تتعلق بالعائلة وتم تصديق اقوالها قضائيا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق القانون".

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